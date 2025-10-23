Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.10.2025 07:35:33

HENSOLDT Hold

HENSOLDT
90.99 CHF -2.57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt nach einer Anhebung des Ausblicks auf "Hold" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) im laufenden Jahr dürften nun um etwa zwei Prozent steigen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. An den mittelfristigen Zielen des Radar-Spezialisten habe sich indes nichts geändert./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Hold
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
92.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
102.30 € 		Abst. Kursziel*:
-10.07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
101.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.91%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HENSOLDT

