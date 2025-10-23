HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
90.99CHF
-2.40CHF
-2.57 %
23.10.2025
BRXC
24.10.2025 07:35:33
HENSOLDT Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt nach einer Anhebung des Ausblicks auf "Hold" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) im laufenden Jahr dürften nun um etwa zwei Prozent steigen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. An den mittelfristigen Zielen des Radar-Spezialisten habe sich indes nichts geändert./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
