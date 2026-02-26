HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Starke Auftragslage
|
26.02.2026 15:14:36
HENSOLDT-Aktie dennoch schwächer: Gewinnanstieg dank Rüstungsboom
Der weltweite Rüstungsboom hat beim Radar-Spezialisten HENSOLDT im vergangenen Jahr für einen Auftragsrekord und einen deutlichen Gewinnanstieg im Tagesgeschäft gesorgt.
Das im Index der mittelgrossen Unternehmenswerte MDAX notierte Papier rutschte im frühen Handel um fast sechs Prozent ab, zuletzt waren es noch rund drei Prozent Abschlag. Damit setzt sich die jüngste Talfahrt weiter fort und das bisherige Jahresplus reduziert sich auf knapp 6 Prozent. Seitdem die Aktie Mitte Oktober 2025 ein Rekordhoch markiert hatte, hat sie aber rund ein Drittel an Wert verloren. Bereits im vergangenen November enttäuschte HENSOLDT die Investoren mit seinen Mittelfristprognosen, was zu Kurseinbussen führte.
Jefferies-Analystin Chloe Lemarie schrieb in einer ersten Einschätzung, der operative Ausblick liege im Mittelpunkt um zwei Prozent unter den Markterwartungen. Auch falle die Dividende enttäuschend aus, und im Schlussquartal habe HENSOLDT ebenfalls etwas schwächer abgeschnitten als gedacht - das gelte aber nicht für die Entwicklung beim freien Barmittelfluss und dem Auftragseingang.
Insgesamt waren nach Angaben von HENSOLDT bis Jahresende 2025 Buchungen im Wert von gut 4,7 Milliarden eingegangen, ein Plus von 62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Deutschland sei dabei wesentlicher Treiber gewesen. Gefragt waren insbesondere Luftverteidigungsradare, etwa für den Eurofighter. Aber auch im Geschäft mit optischen und optoelektronischen Geräten der Sparte Optronics lief es rund - dort verdoppelten sich die Aufträge, und HENSOLDT zog beispielsweise Orders rund um die Kampfpanzer Leopard 2 und das Spähfahrzeug Luchs 2 an Land.
Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahr um knapp 10 Prozent auf 2,46 Milliarden Euro zu. Für 2026 konkretisierte der Vorstand seine Ziele und erwartet einen Erlösanstieg auf zirka 2,75 Milliarden Euro. Die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) soll auf 18,5 bis 19,0 Prozent steigen. Analysten waren bisher beim Umsatz etwas optimistischer und lagen mit Blick auf die Marge im Schnitt zuletzt bereits am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite.
Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT seine Profitabilität von zuvor 18,1 auf 18,4 Prozent steigern können. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um knapp 12 Prozent auf 452 Millionen Euro. Den Aktionären winkt nun eine Dividendenerhöhung um 0,05 auf 0,55 Euro. Via XETRA gibt die HENSOLDT-Aktie am Donnerstag zeitweise um 6,93 Prozent auf 74,55 Euro nach. Die Konkurrenten notieren uneinheitlich: Papiere von Rheinmetall verlieren zeitweise 1,84 Prozent auf 1.651,00 Euro, für RENK geht es 2,32 Prozent auf 56,86 Euro abwärts und TKMS gewinnen gegen den Trend 0,32 Prozent auf 93,65 Euro.
/tav/men/stk
TAUFKIRCHEN (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu HENSOLDT
Analysen zu HENSOLDT
|12:01
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|11:06
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|08:22
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|12:01
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|11:06
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|08:22
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|11:06
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|29.01.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:01
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|08:22
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|HENSOLDT Equal-weight
|Morgan Stanley
Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall
Im neuesten BX Morningcall ist Dr. Anna Erat zu Gast – Spezialistin für Innere Medizin, Sportmedizin, Prävention und Longevity. Gemeinsam mit Olivia Hähnel und François Bloch sprechen wir darüber, was Longevity wirklich bedeutet (Healthspan vs. Lifespan), warum es mehr ist als Biohacking und wie man seriöse Angebote von Hype unterscheidet.
Dr. Erat gibt Einblick, wie eine erste Longevity-Konsultation abläuft, welche Rolle Anamnese, Genetik/Epigenetik und Technologie/AI spielen und worauf Patientinnen und Patienten bei der Wahl eines Anbieters achten sollten. Ausserdem: Versicherung & Kostenübernahme in der Schweiz, Erwartungsdruck bei High-Performance-Klienten und ein spannender Case: Wie würde sie mit Lindsey Vonn nach einer Verletzung umgehen?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: SMI auf Richtungssuche -- DAX fester -- Wall Street höher erwartet -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigt wenig bewegt. Der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. Die US-Börsen dürften etwas fester starten. Die Märkte in Fernost fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.