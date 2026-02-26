Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’970 -0.1%  SPI 19’236 0.1%  Dow 49’389 -0.2%  DAX 25’274 0.4%  Euro 0.9138 0.2%  EStoxx50 6’188 0.2%  Gold 5’170 0.1%  Bitcoin 52’471 0.0%  Dollar 0.7741 0.2%  Öl 70.0 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Idorsia-Aktie klettert: Umsatz in 2025 verdoppelt
Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
HENSOLDT-Aktie dennoch schwächer: Gewinnanstieg dank Rüstungsboom
KION-Aktie deutlich tiefer: Deutlicher Ergebnisanstieg für 2026 angekündigt
Rolls-Royce klettert auf Rekordhoch: Höhere Ziele katapultieren Aktie auf neues Allzeithoch
Suche...
eToro entdecken

HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Starke Auftragslage 26.02.2026 15:14:36

HENSOLDT-Aktie dennoch schwächer: Gewinnanstieg dank Rüstungsboom

HENSOLDT-Aktie dennoch schwächer: Gewinnanstieg dank Rüstungsboom

Der weltweite Rüstungsboom hat beim Radar-Spezialisten HENSOLDT im vergangenen Jahr für einen Auftragsrekord und einen deutlichen Gewinnanstieg im Tagesgeschäft gesorgt.

HENSOLDT
68.48 CHF -5.25%
Kaufen Verkaufen
"Die geopolitische Lage zwingt Europa zu einer nachhaltigen Stärkung seiner Verteidigungsfähigkeit. Das sehen wir nicht nur in steigenden Budgets, sondern seit dem letzten Halbjahr auch in beschleunigten und konkreten Beschaffungsentscheidungen", sagte Konzernchef Oliver Dörre laut Mitteilung vom Donnerstag im bayerischen Taufkirchen. Analysten hatten sich allerdings mehr von Zahlen und Ausblick erhofft. An der Börse ging es am Morgen abwärts.

Das im Index der mittelgrossen Unternehmenswerte MDAX notierte Papier rutschte im frühen Handel um fast sechs Prozent ab, zuletzt waren es noch rund drei Prozent Abschlag. Damit setzt sich die jüngste Talfahrt weiter fort und das bisherige Jahresplus reduziert sich auf knapp 6 Prozent. Seitdem die Aktie Mitte Oktober 2025 ein Rekordhoch markiert hatte, hat sie aber rund ein Drittel an Wert verloren. Bereits im vergangenen November enttäuschte HENSOLDT die Investoren mit seinen Mittelfristprognosen, was zu Kurseinbussen führte.

Jefferies-Analystin Chloe Lemarie schrieb in einer ersten Einschätzung, der operative Ausblick liege im Mittelpunkt um zwei Prozent unter den Markterwartungen. Auch falle die Dividende enttäuschend aus, und im Schlussquartal habe HENSOLDT ebenfalls etwas schwächer abgeschnitten als gedacht - das gelte aber nicht für die Entwicklung beim freien Barmittelfluss und dem Auftragseingang.

Insgesamt waren nach Angaben von HENSOLDT bis Jahresende 2025 Buchungen im Wert von gut 4,7 Milliarden eingegangen, ein Plus von 62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Deutschland sei dabei wesentlicher Treiber gewesen. Gefragt waren insbesondere Luftverteidigungsradare, etwa für den Eurofighter. Aber auch im Geschäft mit optischen und optoelektronischen Geräten der Sparte Optronics lief es rund - dort verdoppelten sich die Aufträge, und HENSOLDT zog beispielsweise Orders rund um die Kampfpanzer Leopard 2 und das Spähfahrzeug Luchs 2 an Land.

Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahr um knapp 10 Prozent auf 2,46 Milliarden Euro zu. Für 2026 konkretisierte der Vorstand seine Ziele und erwartet einen Erlösanstieg auf zirka 2,75 Milliarden Euro. Die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) soll auf 18,5 bis 19,0 Prozent steigen. Analysten waren bisher beim Umsatz etwas optimistischer und lagen mit Blick auf die Marge im Schnitt zuletzt bereits am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite.

Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT seine Profitabilität von zuvor 18,1 auf 18,4 Prozent steigern können. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um knapp 12 Prozent auf 452 Millionen Euro. Den Aktionären winkt nun eine Dividendenerhöhung um 0,05 auf 0,55 Euro. Via XETRA gibt die HENSOLDT-Aktie am Donnerstag zeitweise um 6,93 Prozent auf 74,55 Euro nach. Die Konkurrenten notieren uneinheitlich: Papiere von Rheinmetall verlieren zeitweise 1,84 Prozent auf 1.651,00 Euro, für RENK geht es 2,32 Prozent auf 56,86 Euro abwärts und TKMS gewinnen gegen den Trend 0,32 Prozent auf 93,65 Euro.

/tav/men/stk

TAUFKIRCHEN (awp international)

Weitere Links:

HENSOLDT-Aktie im Minus: Strategische Partnerschaft mit Schwarz Digits für Cloud-Lösungen

Bildquelle: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu HENSOLDT

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:01 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
11:06 HENSOLDT Buy Warburg Research
08:22 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:11 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
16.02.26 HENSOLDT Buy Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

Im neuesten BX Morningcall ist Dr. Anna Erat zu Gast – Spezialistin für Innere Medizin, Sportmedizin, Prävention und Longevity. Gemeinsam mit Olivia Hähnel und François Bloch sprechen wir darüber, was Longevity wirklich bedeutet (Healthspan vs. Lifespan), warum es mehr ist als Biohacking und wie man seriöse Angebote von Hype unterscheidet.

Dr. Erat gibt Einblick, wie eine erste Longevity-Konsultation abläuft, welche Rolle Anamnese, Genetik/Epigenetik und Technologie/AI spielen und worauf Patientinnen und Patienten bei der Wahl eines Anbieters achten sollten. Ausserdem: Versicherung & Kostenübernahme in der Schweiz, Erwartungsdruck bei High-Performance-Klienten und ein spannender Case: Wie würde sie mit Lindsey Vonn nach einer Verletzung umgehen?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

12:51 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
10:21 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
08:47 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa – Positive Stimmung/Straumann – Auf Werbetour
08:10 Struki Kompakt (1/7): Grundlagen & Risiken – was Strukturierte Produkte wirklich sind – Finanz.Punkt. – der Podcast für deine finanzielle Bildung
07:44 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
25.02.26 Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’563.70 19.83 S21BUU
Short 14’861.51 13.98 S43BWU
Short 15’440.28 8.79 SY7BHU
SMI-Kurs: 13’969.77 26.02.2026 15:10:45
Long 13’422.58 19.55 SJIBWU
Long 13’112.91 13.70 S18BJU
Long 12’567.59 8.96 SATBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

HENSOLDT 67.50 -4.93% HENSOLDT

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Auf diese US-Aktien setzt die UBS im vierten Quartal 2025
D-Wave Quantum-Aktie dennoch gesucht: Geschäftszahlen verfehlen Erwartungen
Sandoz-Aktie deutlich höher: Generikaspezialist wächst weiter dank starker Biosimilars
Deutsche Telekom-Aktie gefragt: Umsatzerwartung geschlagen - Positive Wachstumsprognose für 2026
NVIDIA Aktie News: NVIDIA verteuert sich am Nachmittag
Idorsia-Aktie klettert: Umsatz in 2025 verdoppelt
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
DroneShield-Aktie klettert deutlich: Mehrere Millionen-Aufträge ergattert
Alcon-Aktie im Plus: Alcon setzt auf weiteres profitables Wachstum

Top-Rankings

Q4 2025: Diese Änderungen nahm Carl Icahn an seinem Portfolio vor
So hat Carl Icahn im vierten Quartal 2025 investiert
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Im vierten Quartal 2025 hat der Star-Investor Bill Ackman einige Veränderungen in der Zusammense ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
4. Quartal 2025: Diese Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Versicherungskonzern im vierten Quartal investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
15:05 SAP-Chef Klein verdient mehr als 16 Millionen Euro
15:03 ATOSS-Aktie erholt sich vom Dreijahrestief: CEO kauft im großen Stil Aktien
14:55 ROUNDUP 2: Aixtron steckt in weiterem Übergangsjahr - Hoffnung für 2027
14:53 DuMont übernimmt Herausgeberschaft der 'Kölnischen Rundschau'
14:51 ROUNDUP: Krieg oder Atomdeal? USA und Iran verhandeln in Genf
14:45 USA: Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen weniger als erwartet
14:45 Aktien New York Ausblick: Dow im Plus - Nasdaq stabil - Nvidia kein Treiber
14:43 ROUNDUP/Waffen aus dem 3D-Drucker: EU-Kommission will neue Regeln
14:42 Aktien Frankfurt: Dax legt weiter zu - Zahlenflut im Blick
14:40 OTS: GLS Bank / Erfolgsmodell sozial-ökologisches Banking: Bilanz der GLS ...