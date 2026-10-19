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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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20.10.2026 15:48:43

Novartis Neutral

Novartis
125.19 CHF 0.65%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis vor weiteren Studienerkenntnissen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Phase-3-Studienergebnisse zum Medikament Remibutinib gegen die schubförmig-remittierende Multiple Sklerose würden am Freitag auf einer Konferenz in Toronto erwartet, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Erreichen primärer Endpunkte sei bereits bekannt, doch es sei unerlässlich, mehr Informationen über das vollständige Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil zu bekommen./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 13:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
116.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
125.98 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7.92%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
125.19 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.34%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
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15:48 Novartis Neutral UBS AG
16.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 Novartis Neutral UBS AG
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