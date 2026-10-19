Novartis 125.19 CHF 0.65% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis vor weiteren Studienerkenntnissen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Phase-3-Studienergebnisse zum Medikament Remibutinib gegen die schubförmig-remittierende Multiple Sklerose würden am Freitag auf einer Konferenz in Toronto erwartet, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Erreichen primärer Endpunkte sei bereits bekannt, doch es sei unerlässlich, mehr Informationen über das vollständige Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil zu bekommen./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 13:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.