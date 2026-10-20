Aebi Schmidt Aktie 55103326 / US8256981031
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20.10.2026 16:12:37
Aebi Schmidt-Aktie fester: Konzern baut Geschäftsleitung aus und stärkt Nordamerika
Der Spezialfahrzeughersteller Aebi Schmidt baut seine Geschäftsleitung um drei Mitglieder aus.
Ab dem 1. November erhalten die drei nordamerikanischen Geschäftsbereiche jeweils eine eigene Leitung, wie Aebi Schmidt am Dienstag mitteilte. Steffen Schewerda bleibt Chef von Aebi Schmidt North America und leitet weiterhin den Bereich Vehicle Solutions. Jacob Farmer übernimmt den Bereich Goods Transport & Chassis. Neu zum Unternehmen stösst Irina Hot als Leiterin des Bereichs Commercial. Sie war zuletzt beim US-Spezialfahrzeughersteller REV Group tätig.
Zudem wird Michael Schneider per 1. November neuer Produktionschef der gesamten Gruppe. Er soll die Abläufe effizienter gestalten und das Produktionsnetzwerk optimieren.
Per Anfang 2027 übernimmt Georg Mohr die Leitung des Einkaufs und der Lieferketten. Er kommt vom deutschen Automobilzulieferer Kostal und folgt auf Stefan Kaltenbach, der das Unternehmen nach sieben Jahren verlässt.
Mit dem Ausbau der Führung will Aebi Schmidt das weitere Wachstum vorantreiben. Die Gruppe beschäftigt weltweit rund 6000 Mitarbeitende erzielte 2025 einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden US-Dollar.
Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Aebi Schmidt-Aktie zeitweise 0,18 Prozent stärker bei 11,02 US-Dollar.
to/rw
Frauenfeld (awp)
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