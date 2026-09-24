LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 1529428 / US5024413065
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24.09.2026 14:23:40
LVMH-Aktie im Plus: Gründerfamilie baut Einfluss aus
Die französische Familie Arnault will die Struktur der Holdinggesellschaften von LVMH vereinfachen.
Gemäss dem Plan wird Bernard Arnaults Financiere Agache die Kontrolle über LVMH übernehmen, nachdem die Holdinggesellschaft Christian Dior SE von der Börse genommen wurde. Nach Abschluss der erforderlichen Transaktionen werde die Kontrolle über LVMH innerhalb einer einzigen Gesellschaft ausgeübt, teilte Christian Dior am Mittwoch mit.
Die daraus hervorgehende Einheit in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft auf Aktien wird eine direkte Beteiligung an LVMH von 49,76 Prozent des Aktienkapitals und 65,55 Prozent der Stimmrechte halten. Darin wird die gesamte Beteiligung der Familiengruppe Arnault an LVMH zusammengeführt, die sich auf 50,33 Prozent des Aktienkapitals und 66,27 Prozent der Stimmrechte beläuft.
Bernard Arnault bemüht sich seit langem darum, die Kontrolle über LVMH zu sichern, wo er als Vorstandsvorsitzender und Verwaltungsratschef fungiert. Seine Kinder haben Positionen innerhalb des Konzerns, obgleich die endgültigen Nachfolgepläne weiterhin unbekannt sind.
Die LVMH-Aktie steigt im Pariser Handel zeitweise um 0,55 Prozent auf 399,10 Euro.
DJG/DJN/uxd/brb
DOW JONES
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