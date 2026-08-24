Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 175 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain beleuchtete am Montag die Gründe für die schwache Konsumstimmung in Deutschland und ihre Auswirkungen auf die europäische Einzelhandelsbranche. Next und Zalando dürften am stärksten von der anhaltenden Verschiebung der Einkäufe im Modebereich in den Onlinehandel profitieren. H&M habe eher deutliche Vor-Ort-Präsenz. Chamberlain kappte seine Ergebnisprognosen für die Schweden bis 2027 etwas./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Sector Perform
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
175.00 SEK
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
16.56 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
184.50 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
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