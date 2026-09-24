Daimler Aktie 35276862 / US2338252073
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Starke Nachfrage
|
24.09.2026 14:22:40
Daimler Truck-Aktie im Minus: Konzern beliefert Logistikriesen
Daimler Truck und der Transportdienstleister Girteka haben die Lieferung von 900 neuen Mercedes-Benz Actros L ProCabin vereinbart.
DJG/brb/kla
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|
27.07.26
|Toyota-Aktie gesucht: Einstieg bei Cellcentric-JV von Daimler Truck/Volvo (Dow Jones)
|
27.07.26
|Ausblick: Daimler mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.26
|Daimler Truck-Aktie zieht an: Verbesserter Ausblick sorgt für Zuversicht (Dow Jones)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Daimler präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.07.26
|Daimler Truck-Aktie gibt dennoch ab: Quartalsabsatz kräftig gesteigert (Dow Jones)
|
15.06.26
|Daimler Truck-Aktie gesucht: Defence-Geschäft soll erweitert werden (Dow Jones)
|
06.05.26
|Aktie gewinnt: Daimler Truck verdient im 1. Quartal weniger - Prognose bestätigt (Dow Jones)
|
28.04.26
|Ausblick: Daimler stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während das deutsche Barometer nachgibt. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.