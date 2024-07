NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel nach Eckdaten zum ersten Halbjahr und einer Prognoseerhöhung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und der Gewinn je Aktie des Konsumgüterkonzerns hätten die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Indes habe das Umsatzwachstum aus eigener Kraft leicht enttäuscht./la/ck;