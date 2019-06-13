Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
Henkel vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Ergebnis sei gerade noch ausreichend, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag in der ersten Einschätzung. Das schwierige Umfeld im Bereich der Wasch- und Reinigungsmittel habe sich weiterhin negativ auf die Geschäftsentwicklung von Henkel ausgewirkt. Im Consumer-Bereich habe das Umsatzwachstum daher etwas unter den Erwartungen gelegen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:56 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sector Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
71.12 €
|
Abst. Kursziel*:
9.67%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
72.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.65%
|
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
|
KGV*:
-
