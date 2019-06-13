NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffhersteller habe die Ewartungen leicht übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich allerdings sei die Prognosespanne für den Jahresumsatz eingeengt und gesenkt, während die Ebit-Marge am unteren Ende etwas höher gesteckt worden sei. Die Analystin rechnet wegen der besseren Marge mit einer steigenden Konsensschätzung für das Jahresergebnis je Aktie um 1,6 Prozent, was allerdings durch geringere Umsätze und Wechselkurseffekte konterkariert werde./rob/ck/jha/;