Henkel vz Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffhersteller habe die Ewartungen leicht übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich allerdings sei die Prognosespanne für den Jahresumsatz eingeengt und gesenkt, während die Ebit-Marge am unteren Ende etwas höher gesteckt worden sei. Die Analystin rechnet wegen der besseren Marge mit einer steigenden Konsensschätzung für das Jahresergebnis je Aktie um 1,6 Prozent, was allerdings durch geringere Umsätze und Wechselkurseffekte konterkariert werde./rob/ck/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:39 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Overweight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
67.14 € 		Abst. Kursziel*:
34.05%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
68.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.81%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

10:49 Henkel vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:18 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
23.07.25 Henkel vz. Buy Warburg Research
22.07.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
15.07.25 Henkel vz. Overweight Barclays Capital
