|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Henkel vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffhersteller habe die Ewartungen leicht übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich allerdings sei die Prognosespanne für den Jahresumsatz eingeengt und gesenkt, während die Ebit-Marge am unteren Ende etwas höher gesteckt worden sei. Die Analystin rechnet wegen der besseren Marge mit einer steigenden Konsensschätzung für das Jahresergebnis je Aktie um 1,6 Prozent, was allerdings durch geringere Umsätze und Wechselkurseffekte konterkariert werde./rob/ck/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:39 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
67.14 €
|
Abst. Kursziel*:
34.05%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
68.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.81%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
07:43
|EQS-News: Henkel expects further profitable growth in fiscal 2025 (EQS Group)
|
07:43
|EQS-News: Henkel erwartet weiteres profitables Wachstum im Jahr 2025 (EQS Group)
|
06.08.25
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.08.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
04.08.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
04.08.25
|Gewinne in Frankfurt: Zum Start Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|10:49
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|22.07.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|10:49
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|22.07.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|10:49
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|15.07.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|26.06.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.24
|Henkel vz. Underperform
|Bernstein Research
|13.05.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:18
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|26.06.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|13.06.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|96.88
|-3.41%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Telekom Overweight
|10:02
|
JP Morgan Chase & Co.
BASF Underweight
|10:02
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Overweight
|09:55
|
JP Morgan Chase & Co.
Rheinmetall Overweight
|09:38
|
Jefferies & Company Inc.
Deutsche Beteiligungs Buy
|09:28
|
Jefferies & Company Inc.
SMA Solar Underperform
|09:27
|
Jefferies & Company Inc.
Allianz Hold