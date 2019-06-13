Henkel vz. 66.79 CHF 1.24% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Wachstum habe etwas enttäuscht, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Verantwortlich seien die Preise der Konsummarken./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



