Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
96.88CHF
-3.42CHF
-3.41 %
13.06.2019
SWX
06.11.2025 11:33:32
Henkel vz Neutral
Henkel vz.
66.79 CHF 1.24%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Wachstum habe etwas enttäuscht, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Verantwortlich seien die Preise der Konsummarken./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
71.74 €
Abst. Kursziel*:
4.54%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
71.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
4.60%
Analyst Name::
Guillaume Delmas
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
