06.11.2025 11:33:32

Henkel vz Neutral

Henkel vz.
66.79 CHF 1.24%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Wachstum habe etwas enttäuscht, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Verantwortlich seien die Preise der Konsummarken./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
71.74 € 		Abst. Kursziel*:
4.54%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
71.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.60%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

