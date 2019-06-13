|Kurse + Charts + Realtime
08.08.2025 14:38:36
Henkel vz Neutral
Henkel vz.
79.04 CHF -0.04%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 84 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Guillaume Delmas verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf anhaltende Unsicherheit, was aus eigener Kraft das Wachstum des Konsumgüterkonzerns betrifft. Die Bewertung der Aktien sei vielversprechend, aber es mangele ihnen an absehbaren Kurstreibern./rob/tih/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
69.36 €
|
Abst. Kursziel*:
8.13%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
69.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.94%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
