Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

13.06.2019
08.08.2025 14:38:36

Henkel vz Neutral

Henkel vz.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 84 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Guillaume Delmas verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf anhaltende Unsicherheit, was aus eigener Kraft das Wachstum des Konsumgüterkonzerns betrifft. Die Bewertung der Aktien sei vielversprechend, aber es mangele ihnen an absehbaren Kurstreibern./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
69.36 € 		Abst. Kursziel*:
8.13%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
69.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.94%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

