Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
Henkel vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 85,88 Euro auf "Market-Perform" belassen. Mit einem negativen organischen Wachstum habe der Konsumgüterkonzern im ersten Halbjahr eine schwierige Phase hinter sich, schrieb Callum Elliott am Donnerstag. Im dritten Quartal sei eine leichte Verbesserung zu verzeichnen. Er ist vorsichtig optimistisch, dass der Markt darüber hinwegsieht, dass das organische Wachstum die Erwartungen nicht erreichte./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
85.88 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
71.74 €
|
Abst. Kursziel*:
19.71%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
71.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.58%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
