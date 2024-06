FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht der Düsseldorfer. Er nahm darin Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Die Aktien seien im historischen Vergleich zwar nicht teuer, lägen aber aktuell im Branchenschnitt./ag/edh;