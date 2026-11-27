Am Freitag bewegt sich der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.41 Prozent fester bei 17’311.20 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 85.182 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.281 Prozent auf 17’289.15 Punkte an der Kurstafel, nach 17’240.68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 17’490.83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17’289.15 Punkten.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 2.99 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bewegte sich der SDAX bei 18’373.06 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 27.08.2026, einen Wert von 18’952.55 Punkten auf. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 27.11.2025, bei 16’540.29 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.256 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 5.89 Prozent auf 46.76 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4.70 Prozent auf 7.58 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 4.09 Prozent auf 82.75 EUR), Vincorion (+ 3.53 Prozent auf 16.27 EUR) und OHB SE (+ 3.12 Prozent auf 198.20 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Ottobock (-4.36 Prozent auf 38.35 EUR), STO SE (-2.45 Prozent auf 95.40 EUR), Drägerwerk (-2.38 Prozent auf 115.00 EUR), HORNBACH (-2.13 Prozent auf 91.90 EUR) und Mutares (-1.51 Prozent auf 26.10 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 231’207 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.340 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.83 Prozent.

Redaktion finanzen.ch