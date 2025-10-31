HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
6.44CHF
-0.39CHF
-5.67 %
31.10.2025
31.10.2025 21:37:17
HelloFresh Buy
HelloFresh
6.44 CHF -5.67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 15,50 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Zahlen des Kochboxenversenders zum dritten Quartal sein Bewertungsmodell. Er habe nun die Jahreswachstumstrends und Managementkommentare berücksichtigt, schrieb er./rob/ck/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 12:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.05 €
|
Abst. Kursziel*:
112.83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
113.07%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|6.44
|-5.67%
