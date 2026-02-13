Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'626 0.7%  SPI 18'763 0.5%  Dow 49'501 0.1%  DAX 24'915 0.3%  Euro 0.9116 0.0%  EStoxx50 5'985 -0.4%  Gold 4'995 -0.9%  Bitcoin 52'574 -0.5%  Dollar 0.7681 0.1%  Öl 67.8 0.1% 
HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

4.83
CHF
0.18
CHF
3.92 %
13.02.2026
BRXC
HelloFresh
4.83 CHF 3.92%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Trotz schwacher Umsätze habe der Gewinn des Kochboxenanbieters die Erwartungen erfüllt, schrieb Trion Reid am Montag im Nachgang jüngster Eckdaten. Er sieht weiter Gegenwind, hält die Bewertung der Aktien aber für reizvoll./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

