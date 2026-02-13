HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Trotz schwacher Umsätze habe der Gewinn des Kochboxenanbieters die Erwartungen erfüllt, schrieb Trion Reid am Montag im Nachgang jüngster Eckdaten. Er sieht weiter Gegenwind, hält die Bewertung der Aktien aber für reizvoll./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.19 €
|
Abst. Kursziel*:
169.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
171.84%
|
Analyst Name::
Trion Reid
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse