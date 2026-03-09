Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’096 -1.5%  SPI 18’100 -1.4%  Dow 47’502 -1.0%  DAX 23’591 -0.9%  Euro 0.8996 -0.2%  EStoxx50 5’720 -1.1%  Gold 5’102 -0.1%  Bitcoin 52’514 1.8%  Dollar 0.7782 -0.2%  Öl 107.6 15.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kein Kriegs-Boom: Warum die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS und MTU fallen
Goldpreis: Dollarstärke sorgt für negativen Wochenauftakt
Ausblick: NIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ölmarkt unter Druck: G7-Finanzminister beraten wohl über konzertierte Reserven-Freigabe
Henkel-Aktie: Unternehmen übernimmt Not Your Mother’s
Suche...

HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

4.37
CHF
-0.14
CHF
-3.06 %
09:11:25
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.03.2026 07:22:11

HelloFresh Buy

HelloFresh
4.36 CHF -3.06%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh deutlich gesenkt von 15,00 auf 8,70 Euro, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen des Kochboxen-Lieferanten am 18. März habe er seine Umsatzschätzungen für 2026 und 2027 um rund 7 Prozent gesenkt und für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um 20 Prozent, schrieb Giles Thorne in einer Einschätzung vom Freitag./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HelloFresh Buy
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
8.70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4.83 € 		Abst. Kursziel*:
80.16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
75.30%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HelloFresh

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?