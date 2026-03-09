HelloFresh 4.36 CHF -3.06% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh deutlich gesenkt von 15,00 auf 8,70 Euro, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen des Kochboxen-Lieferanten am 18. März habe er seine Umsatzschätzungen für 2026 und 2027 um rund 7 Prozent gesenkt und für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um 20 Prozent, schrieb Giles Thorne in einer Einschätzung vom Freitag./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.