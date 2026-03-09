HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
HelloFresh Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh deutlich gesenkt von 15,00 auf 8,70 Euro, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen des Kochboxen-Lieferanten am 18. März habe er seine Umsatzschätzungen für 2026 und 2027 um rund 7 Prozent gesenkt und für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um 20 Prozent, schrieb Giles Thorne in einer Einschätzung vom Freitag./gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
8.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.83 €
|
Abst. Kursziel*:
80.16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
75.30%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
05.03.26
|
04.03.26
|
04.03.26
|
03.03.26
|
03.03.26
|
03.03.26
|
03.03.26
|Erste Schätzungen: HelloFresh stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
02.03.26