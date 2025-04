NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials auf "Buy" belassen. Nach dem kalten Januar und Februar habe es den hauseigenen Daten zufolge im März beiderseits des Atlantiks weniger Extremwettertage gegeben, schrieb Analystin Laura Ojeil in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur europäischen Baustoffindustrie./gl/tav;