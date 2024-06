FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Heidelberg Materials nach einem Unternehmenskontakt auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Gespräche mit dem Management hätten sich um die Marktdynamik in den USA und Europa, Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen sowie um ein Projekt in Norwegen gedreht, schrieb Analyst Jon Bell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie des Baustoffproduzenten sei weiterhin attraktiv bewertet./gl/edh;