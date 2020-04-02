Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
40.83CHF
-37.67CHF
-47.99 %
02.04.2020
SWX
20.10.2025 19:51:29
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
175.71 CHF -0.73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 244,80 Euro belassen. Ihre Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns im dritten Quartal lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Glynis Johnson in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
244.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
194.25 €
|
Abst. Kursziel*:
26.02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
194.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.70%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
