Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.09.2026 19:24:33
EQS-Adhoc: Hapag-Lloyd further raises its earnings outlook for the current financial year
|
EQS-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Key word(s): Forecast / Full year
Hapag-Lloyd further raises its earnings outlook for the current financial year
Due to continued strong market demand and the ongoing positive development of spot freight rates, the Executive Board of Hapag-Lloyd AG further raises its earnings outlook for financial year 2026. Group EBITDA is now expected to be in the range of USD 3.9 to 4.4 billion (previously: USD 2.7 to 3.7 billion) and Group EBIT in the range of USD 1.25 to 1.75 billion (previously: USD 0.1 to 1.1 billion). In Euro, this corresponds to an expected Group EBITDA of EUR 3.4 to 3.8 billion (previously: EUR 2.3 to 3.2 billion) and Group EBIT of EUR 1.1 to 1.5 billion (previously: EUR 0.1 to 1.0 billion).
Against the backdrop of volatile freight rates and persistent geopolitical challenges, the forecast is subject to a high degree of uncertainty.
Explanatory notes relating to the performance measures EBITDA and EBIT referred to herein can be found in the 2025 Annual Report:
https://www.hapag-lloyd.com/en/ir/publications/financial-report.html
Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Phone +49 40 3001-3705
Fax +49 40 3001-72896
Mobile +49 174 326-3123
End of Inside Information
28-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Hapag-Lloyd AG
|Ballindamm 25
|20095 Hamburg
|Germany
|Phone:
|+49 (0) 40 3001 – 3705
|E-mail:
|ir@hlag.com
|Internet:
|www.hapag-lloyd.com
|ISIN:
|DE000HLAG475
|WKN:
|HLAG47
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|HD52L5PJVBXJUUX8I539
|EQS News ID:
|2406576
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2406576 28-Sep-2026 CET/CEST
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|14.09.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|28.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|28.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|28.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt schlussendlich zu -- DAX schliesslich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.