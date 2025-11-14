Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

105.81
CHF
0.71
CHF
0.68 %
14.11.2025
BRXC
17.11.2025 06:32:14

Hapag-Lloyd Underweight

Hapag-Lloyd
105.81 CHF 0.68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Das Quartalsergebnis (Ebitda) der Containerreederei habe die Erwartungen erfüllt, aber 2026 drohe ein deutlicher operativer Verlust (Ebit), schrieb Alexia Dogani in ihrem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Frachtraten stünden unter Druck, und das Kapazitätsangebot dürfte zunehmen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 19:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
72.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
115.10 € 		Abst. Kursziel*:
-37.45%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
115.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-37.39%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse