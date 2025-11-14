Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
105.81CHF
0.71CHF
0.68 %
14.11.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.11.2025 06:32:14
Hapag-Lloyd Underweight
Hapag-Lloyd
105.81 CHF 0.68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Das Quartalsergebnis (Ebitda) der Containerreederei habe die Erwartungen erfüllt, aber 2026 drohe ein deutlicher operativer Verlust (Ebit), schrieb Alexia Dogani in ihrem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Frachtraten stünden unter Druck, und das Kapazitätsangebot dürfte zunehmen./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 19:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
115.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-37.45%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
115.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-37.39%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
|
13.11.25
|Hapag-Lloyd-Aktie unter Druck: Preisverfall und hohe Kosten belasten (AWP)
|
13.11.25
|EQS-News: Hapag-Lloyd: starkes Wachstum und solides Ergebnis nach neun Monaten (EQS Group)
|
13.11.25