SMI 12'007 0.6%  SPI 16'632 0.6%  Dow 46'316 0.2%  DAX 23'745 0.0%  Euro 0.9346 -0.1%  EStoxx50 5'507 0.1%  Gold 3'855 0.6%  Bitcoin 90'677 -0.5%  Dollar 0.7958 -0.2%  Öl 67.7 0.0% 
Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

108.52
CHF
-5.15
CHF
-4.53 %
22.09.2025
BRXC
30.09.2025 07:43:20

Hapag-Lloyd Hold

Hapag-Lloyd
108.52 CHF -4.53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 140 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Schwache Spotpreise könnten die Vertragsverhandlungen der Reedereien für 2026 beeinträchtigen, schrieb Omar Nokta in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er verwies auf gesunkene Handelsvolumina mit daraus resultierenden Kapazitätsüberschüssen. Der Experte geht zwar davon aus, dass das dritte Quartal in der Branche besser als erwartet verlaufen ist, senkte aber seine Prognosen für das letzte Jahresviertel./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:22 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
113.50 € 		Abst. Kursziel*:
10.13%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
113.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.94%
Analyst Name::
Omar Nokta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

