Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Hapag-Lloyd Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 140 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Schwache Spotpreise könnten die Vertragsverhandlungen der Reedereien für 2026 beeinträchtigen, schrieb Omar Nokta in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er verwies auf gesunkene Handelsvolumina mit daraus resultierenden Kapazitätsüberschüssen. Der Experte geht zwar davon aus, dass das dritte Quartal in der Branche besser als erwartet verlaufen ist, senkte aber seine Prognosen für das letzte Jahresviertel./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
113.50 €
|
Abst. Kursziel*:
10.13%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
113.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.94%
|
Analyst Name::
Omar Nokta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
|
31.08.25
|August 2025: So schätzen Experten die Hapag-Lloyd-Aktie ein (finanzen.net)
|
14.08.25
|Hapag-Lloyd-Aktie fällt deutlich: Quartalsgewinn bricht ein (AWP)
|
14.08.25
|EQS-News: Hapag-Lloyd: gutes Wachstum und solides Halbjahresergebnis im volatilen Markt (EQS Group)
|
14.08.25
|EQS-News: Hapag-Lloyd: good growth and solid half-year results in a volatile market (EQS Group)
|
13.08.25
|Ausblick: Hapag-Lloyd präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.07.25
|Hapag-Lloyd-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: Hapag-Lloyd stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
31.05.25
|So schätzen die Analysten die Hapag-Lloyd-Aktie im Mai 2025 ein (finanzen.net)