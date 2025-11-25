Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
106.33CHF
-0.74CHF
-0.69 %
09:18:59
BRXC
01.12.2025 07:17:45
Hapag-Lloyd Underweight
Hapag-Lloyd
106.32 CHF -0.69%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 72 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Für die Frachtraten der Container-Reedereien sind sie pessimistisch./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
115.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-43.63%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
114.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-43.38%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
