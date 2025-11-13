Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
104.68CHF
-0.42CHF
-0.40 %
13:28:52
BRXC
14.11.2025 12:45:06
Hapag-Lloyd Hold
Hapag-Lloyd
104.68 CHF -0.40%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 124 Euro auf "Hold" belassen. Die Reederei habe die Erwartungen erfüllt und die Ausblicksspanne eingegrenzt, schrieb Andy Chu in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./mis/ag;
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
124.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
113.80 €
|
Abst. Kursziel*:
8.96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
113.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.87%
|
Analyst Name::
Andy Chu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|12:45
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|13.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
