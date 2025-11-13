Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’588 -1.2%  SPI 17’320 -1.3%  Dow 47’457 -1.7%  DAX 23’654 -1.6%  Euro 0.9183 -0.4%  EStoxx50 5’642 -1.8%  Gold 4’117 -1.3%  Bitcoin 75’470 -4.6%  Dollar 0.7894 -0.4%  Öl 63.8 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Richemont21048333Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Julius Bär-Aktie verliert: Doppelspitze für Heimmarkt Schweiz
Amrize-Aktie tiefer: Neues "Made in America"-Label für US-Baufirmen
Zurich-Aktie fällt: Anlagestiftung nimmt mit Kapitalerhöhung hunderte Millionen Franken ein
SMG-Aktie fällt: SMG Real Estate übernimmt Schweizer Geschäft von Immoverkauf24
Richemont-Aktie steigt kräftig: Umsatzsprung - Erwartungen übertroffen - Aktien von Swatch und LVMH profitieren
Suche...
eToro entdecken

Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

104.68
CHF
-0.42
CHF
-0.40 %
13:28:52
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.11.2025 12:45:06

Hapag-Lloyd Hold

Hapag-Lloyd
104.68 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 124 Euro auf "Hold" belassen. Die Reederei habe die Erwartungen erfüllt und die Ausblicksspanne eingegrenzt, schrieb Andy Chu in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
124.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
113.80 € 		Abst. Kursziel*:
8.96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
113.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.87%
Analyst Name::
Andy Chu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:45 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
13.11.25 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen