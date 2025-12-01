Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
107.04CHF
1.19CHF
1.13 %
10:31:18
BRXC
19.12.2025 08:29:19
Hapag-Lloyd Underweight
Hapag-Lloyd
107.04 CHF 1.13%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 92 auf 94 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Container-Reederei stehe operativ besser da als der Konkurrent Maersk, schrieb Marco Limite in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen für 2025 leicht nach oben und rechnet mit einem gewohnt vorsichtigen Ausblick auf 2026./edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 22:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
94.00 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
114.20 €
Abst. Kursziel*:
-17.69%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
115.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
-18.26%
Analyst Name::
Marco Limite
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|08:29
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Hapag-Lloyd AG
|107.04
|1.13%
