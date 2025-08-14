|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Hapag-Lloyd Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 170 auf 132 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Reederei habe im zweiten Quartal von einer nur gedämpften Profitabilität berichtet, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe dazu geführt, dass die Gewinnkennziffern die Erwartungen deutlich verfehlt hätten. Gemeinsam mit etwas höheren Investitionsausgaben führe dies zu deutlichen Kürzungen seiner Gewinnschätzungen je Aktie bis 2027./rob/tih/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
132.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
120.90 €
|
Abst. Kursziel*:
9.18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
120.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.00%
|
Analyst Name::
Benjamin Thielmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
|
14.08.25
|Hapag-Lloyd-Aktie fällt deutlich: Quartalsgewinn bricht ein (AWP)
|
14.08.25
|EQS-News: Hapag-Lloyd: gutes Wachstum und solides Halbjahresergebnis im volatilen Markt (EQS Group)
|
14.08.25
|EQS-News: Hapag-Lloyd: good growth and solid half-year results in a volatile market (EQS Group)
|
13.08.25
|Ausblick: Hapag-Lloyd präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.07.25
|Hapag-Lloyd-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: Hapag-Lloyd stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
31.05.25
|So schätzen die Analysten die Hapag-Lloyd-Aktie im Mai 2025 ein (finanzen.net)
|
14.05.25
|Container-Reederei Hapag Llyod steuert wegen US-Zollkrieg in unruhigen Gewässern - Aktie höher (AWP)