Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’240 -0.3%  SPI 17’036 0.5%  Dow 44’938 0.0%  DAX 24’256 -0.1%  Euro 0.9375 0.1%  EStoxx50 5’466 -0.1%  Gold 3’338 -0.3%  Bitcoin 91’725 -0.2%  Dollar 0.8055 0.2%  Öl 67.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Swatch- und Richemont-Aktie: Starke US-Nachfrage stützt Uhrenexporte im Juli
Norwegens Staatsfonds vergrössert indirekte Bitcoin-Investments deutlich
Siemens Energy-Aktie steigt leicht: Energiewende im Fokus - JPMorgan setzt auf HVDC-Technologie
CTS Eventim-Aktie sackt ab: CTS Eventim schockiert mit Gewinneinbruch
Volatus-Aktie im Fokus: Volatus Aerospace meldet gestiegene Umsätze und schmälert die Verluste
Suche...

Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

114.91
CHF
-9.21
CHF
-7.42 %
14.08.2025
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.08.2025 06:53:52

Hapag-Lloyd Hold

Hapag-Lloyd
114.91 CHF -7.42%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 170 auf 132 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Reederei habe im zweiten Quartal von einer nur gedämpften Profitabilität berichtet, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe dazu geführt, dass die Gewinnkennziffern die Erwartungen deutlich verfehlt hätten. Gemeinsam mit etwas höheren Investitionsausgaben führe dies zu deutlichen Kürzungen seiner Gewinnschätzungen je Aktie bis 2027./rob/tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 16:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
132.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
120.90 € 		Abst. Kursziel*:
9.18%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
120.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.00%
Analyst Name::
Benjamin Thielmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten