Hapag-Lloyd Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der eingegrenzte Ausblick der Reederei könne sich als konservativ erweisen, glaubt Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal sei der vom Unternehmen errechnete Konsens für die operativen Ergebniskennziffern zwar nicht erreicht worden, seine eigenen jedoch seien übertroffen worden./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
124.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
120.70 €
|
Abst. Kursziel*:
2.73%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
121.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.06%
|
Analyst Name::
Andy Chu
|
KGV*:
-
