Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
156.50CHF
2.40CHF
1.56 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.11.2025 13:49:07
Hannover Rück Buy
Hannover Rück
239.98 CHF 0.59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hannover Rück von 306 auf 308 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Mittwochabend an den Quartalsbericht an. Der materielle Buchwert auf bereinigter Basis liege nach dem dritten Quartal etwas höher./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
308.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
260.00 €
|
Abst. Kursziel*:
18.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
260.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.37%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Hannover Rück
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: DAX startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12.11.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12.11.25