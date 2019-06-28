Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’768 -0.2%  SPI 17’583 -0.3%  Dow 48’224 -0.1%  DAX 24’160 -0.9%  Euro 0.9238 -0.1%  EStoxx50 5’770 -0.3%  Gold 4’200 0.1%  Bitcoin 81’525 0.6%  Dollar 0.7946 -0.4%  Öl 63.2 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Holcim1221405
Top News
Hapag-Lloyd-Aktie unter Druck: Preisverfall und hohe Kosten belasten
Talanx-Aktie höher: Versicherungskonzern erhöht Prognose - Gewinn soll 2026 bereits 2,7 Milliarden Euro erreichen
Siemens-Aktie tiefer: Starkes Wachstum im Digitalgeschäft erwartet
Delivery Hero-Aktie steigt: Weiteres Quartal mit steigenden Erlösen
Flughafen Zürich-Aktie fester: Passagierzahlen am Flughafen ziehen kräftig an
Suche...

Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

156.50
CHF
2.40
CHF
1.56 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2025 13:49:07

Hannover Rück Buy

Hannover Rück
239.98 CHF 0.59%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hannover Rück von 306 auf 308 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Mittwochabend an den Quartalsbericht an. Der materielle Buchwert auf bereinigter Basis liege nach dem dritten Quartal etwas höher./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
308.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
260.00 € 		Abst. Kursziel*:
18.46%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
260.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.37%
Analyst Name::
Andrew Baker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hannover Rück

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?