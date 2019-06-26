|Kurse + Charts + Realtime
12.08.2025 08:34:53
Hannover Rück Buy
Hannover Rück
248.20 CHF 0.08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das Leben-Rückversicherungsgeschäft habe schwächer als erwartet abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Rückversicherer enttäusche in diesem Segment nicht zum ersten Mal, und die Aktie dürfte darauf negativ reagieren./rob/bek/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
