So viel Verlust hätte ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

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Am 28.05.2025 kostete SHIBA INU 0.000014 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 69’881’201.96 SHIB im Portfolio. Mit dem SHIB-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.000005 USD), wäre die Investition nun 374.56 USD wert. Mit einer Performance von -62.54 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 08.03.2026 erreicht und liegt bei 0.000005 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 21.07.2025 erreicht und liegt bei 0.000016 USD.

Redaktion finanzen.net