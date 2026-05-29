ETF-Marktstudie 2026: Wachstum, Konzentration und Gebührenunterschiede am Schweizer Markt

• Der Schweizer ETF-Markt zählte per Ende 2025 insgesamt 2'099 kotierte Produkte• Der Gesamtbestand an kotierten ETFs stieg 2025 netto um 214 Produkte• 283 ETFs wurden 2025 neu eingeführt, 87 vom Markt genommen

Wachsendes Angebot bei starker Anbieterkonzentration

An der SIX Swiss Exchange waren per Ende 2025 insgesamt 2'099 ETFs kotiert, 214 mehr als ein Jahr zuvor. Wie aus der VZ ETF-Marktstudie 2026 vom Mai hervorgeht, wurden im vergangenen Jahr 283 neue Produkte lanciert, während 87 vom Markt genommen wurden. Den stärksten Zuwachs verzeichneten aktive ETFs: Die Studie zählt 254 aktive Produkte, fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Auch SIX Swiss Exchange bestätigt das Wachstum in einer Mitteilung vom 5. Januar 2026 und spricht von einem neuen Rekordstand bei den kotierten ETFs.

Die Anbieterkonzentration bleibt hoch. Laut Studie stammen fast die Hälfte aller in der Schweiz gehandelten ETFs von iShares, UBS und Amundi. Auf der Ebene der Indexanbieter dominiert MSCI mit rund einem Drittel des Marktes, gefolgt von Bloomberg und S&P. Für den Schweizer Aktienleitindex SMI sind hingegen lediglich drei Produkte von zwei Anbietern verfügbar, und für den breiten Obligationenindex SBI AAA-BBB ist kein kotierter ETF erhältlich. Anleger müssen hier auf nicht kotierte Indexfonds ausweichen.

Tiefer Durchschnitt, aber grosse Unterschiede bei den Gebühren

Die durchschnittliche Gesamtkostenquote der an der SIX gelisteten ETFs liegt bei rund 0,30 Prozent pro Jahr, mehr als zwei Drittel der Produkte kommen unter diese Marke. Wie das VZ in der Studie ausführt, senkten im Jahr 2025 164 ETFs ihre Gebühren um durchschnittlich 0,05 Prozentpunkte. Die günstigsten Aktien-ETFs bilden US-Indizes ab und kommen auf eine TER von 0,03 Prozent, etwa der Amundi Core MSCI USA oder der SPDR S&P 500.

Zwischen vergleichbaren Produkten sind die Differenzen erheblich. Der teuerste ETF auf den Weltaktienindex MSCI World kostet laut Studie 0,50 Prozent und damit über das Achtfache des günstigsten Vergleichsprodukts, dessen Kosten bei 0,06 Prozent liegen. Auch innerhalb der Schweiz fallen die Unterschiede auf: Beim gleichen Anbieter ist ein ETF auf den breit gefassten SPI für 0,09 Prozent erhältlich, während das günstigste Produkt auf den Swiss Leader Index SLI 0,20 Prozent kostet. Je nach Emittent steigen die Gebühren beim SLI auf bis zu 0,51 Prozent. Aktive Aktien-ETFs und Themen-ETFs sind im Schnitt deutlich teurer: Aktive Aktien-ETFs liegen bei rund 0,35 Prozent, Themen-ETFs bei rund 0,60 Prozent.

Renditebild 2025: Goldminen vorn, aktive ETFs mehrheitlich hinten

Das Spitzenfeld der Renditen im Jahr 2025 wurde laut VZ-Studie von ETFs auf Gold- und Silberminenaktien sowie physisch hinterlegten Silber-ETFs dominiert. Der L&G Gold Mining ETF erzielte in Schweizer Franken eine Wertentwicklung von 145,5 Prozent, gefolgt von Produkten auf Junior Gold Miners und Silberminen. Auf der Verliererseite stand der gehebelte Amundi ShortDAX Daily -2x Inverse mit einem Minus von 35,7 Prozent. Weitere schwache Renditen verzeichneten ETFs auf Erdöl, japanische Staatsanleihen sowie einzelne Themen-ETFs wie Cloud Computing oder Digital Payments.

Bei den Trendprodukten zeigt sich eine differenzierte Bilanz. Die Mehrzahl der global aktiven ETFs blieb 2025 hinter dem Durchschnitt vergleichbarer passiver Produkte auf den MSCI World zurück. Eine in der Studie zitierte Auswertung des Finanzdatenanbieters Morningstar vom Februar 2026 untermauert den langfristigen Befund: Nach einem Jahr übertreffen rund 38 Prozent der globalen aktiven ETFs die vergleichbaren passiven Produkte, nach zehn Jahren sinkt die Erfolgsquote auf unter 4 Prozent. ESG-ETFs auf Weltaktienindizes blieben 2025 ebenfalls hinter klassischen MSCI-World-ETFs zurück, während Themen-ETFs in drei der vier Hauptkategorien im Durchschnitt eine Mehrrendite erzielten. Dieser Kategorienschnitt wird laut Studie allerdings von einzelnen starken Produkten nach oben gezogen: Auf Einzelfondsebene schnitten dennoch über 50 Prozent der Themenfonds schwächer ab als der Weltaktienindex.

Dominik Maier, Redaktion finanzen.ch