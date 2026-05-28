GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GSK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Die detaillierten Daten der B-Well-Studie zu Bepirovirsen gegen chronische Hepatitis B (HBV) zeigten, dass die Raten der funktionellen Heilung von HBV am oberen Ende der Erwartungen des Basisszenarios liegen, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ärzte bezeichneten die Daten als "historischen Moment" und "riesigen Fortschritt" für die Patienten, da die Ergebnisse einigen Patienten erstmals eine realistische Heilungschance böten und Bepi als wichtige Säule für Kombinationsstrategien positionierten./rob/edh/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 09:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.33 £
|
Abst. Kursziel*:
29.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19.17 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.41%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
25.05.26
|FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GSK von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.05.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.05.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verliert zum Start (finanzen.ch)
|
18.05.26
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.05.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
14.05.26
|Handel in Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
14.05.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
|
12.05.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)