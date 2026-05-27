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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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28.05.2026 12:51:25

GSK Underweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Die Daten der beiden B-Well-Studien zu Bepirovirsen gegen chronische Hepatitis B seien leicht positiv, schrieb Zain Ebrahim am Donnerstag. Die Quote für eine funktionelle Heilung in der Subgruppe mit weniger als 1.000 Antigenen je Milliliter Blut liege am oberen Ende der Erwartungen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 11:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 11:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
17.00 £
Rating jetzt:
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19.17 £ 		Abst. Kursziel*:
-11.34%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
19.20 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
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12:51 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.05.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
26.05.26 GSK Underweight Barclays Capital
05.05.26 GSK Outperform Bernstein Research
30.04.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
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