GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Die Daten der beiden B-Well-Studien zu Bepirovirsen gegen chronische Hepatitis B seien leicht positiv, schrieb Zain Ebrahim am Donnerstag. Die Quote für eine funktionelle Heilung in der Subgruppe mit weniger als 1.000 Antigenen je Milliliter Blut liege am oberen Ende der Erwartungen./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17.00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
19.17 £
|
Abst. Kursziel*:
-11.34%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
19.20 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.46%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
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25.05.26
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|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
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|Handel in Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
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|30.04.26
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|GSK Neutral
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