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Einblick in die Performance 29.05.2026 19:43:08

So viel hätten Anleger an einem Chainlink-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger an einem Chainlink-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Chainlink Anlegern gebracht.

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Chainlink war gestern vor 3 Jahren 6.640 USD wert. Bei einem LINK-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.06 Chainlink. Die Investition hätte nun einen Wert von 135.30 USD, da Chainlink am 28.05.2026 8.984 USD wert war. Damit wäre das Investment 35.30 Prozent mehr wert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Chainlink am 05.02.2026 bei 7.922 USD. Bei 26.73 USD erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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