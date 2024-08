ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer leichten Prognoseerhöhung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der operative Gewinn (FFO1) des Immobilienunternehmens sei für den Markt überraschend nicht gesunken, sondern in etwa konstant geblieben, schrieb Analyst Charles Boissier in einem ersten Kommentar am Mittwoch. Das Mietwachstum sei stabil./la/mis;