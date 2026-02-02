UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
71.77CHF
4.32CHF
6.40 %
11:15:07
BRXC
09.02.2026 09:48:07
UniCredit Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 85,70 Euro auf "Buy" belassen. Die Überschussziele der Italiener bis 2030 lägen über den Markterwartungen, schrieb Sofie Peterzens am Montag nach dem Quartalsbericht./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
85.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
78.39 €
|
Abst. Kursziel*:
9.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
78.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.39%
|
Analyst Name::
Sofie Peterzens
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
09:29
|UniCredit Aktie News: UniCredit steigt am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28