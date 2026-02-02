UniCredit 71.81 CHF 6.46% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 85,70 Euro auf "Buy" belassen. Die Überschussziele der Italiener bis 2030 lägen über den Markterwartungen, schrieb Sofie Peterzens am Montag nach dem Quartalsbericht./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



