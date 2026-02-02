Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'509 0.0%  SPI 18'662 0.1%  Dow 50'116 2.5%  DAX 24'803 0.3%  Euro 0.9164 -0.1%  EStoxx50 6'012 0.2%  Gold 5'009 1.0%  Bitcoin 53'721 -1.8%  Dollar 0.7721 -0.5%  Öl 67.5 -0.9% 
UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360

71.77
CHF
4.32
CHF
6.40 %
11:15:07
BRXC
09.02.2026 09:48:07

UniCredit Buy

UniCredit
71.81 CHF 6.46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 85,70 Euro auf "Buy" belassen. Die Überschussziele der Italiener bis 2030 lägen über den Markterwartungen, schrieb Sofie Peterzens am Montag nach dem Quartalsbericht./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Buy
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
85.70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
78.39 € 		Abst. Kursziel*:
9.33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
78.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.39%
Analyst Name::
Sofie Peterzens 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse