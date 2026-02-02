NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DSM mit Blick auf den Verkauf des Geschäfts mit Tierernährung mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Grundsätzlich sei der Verkauf des Segments positiv, schrieb Chris Counihan in seiner ersten Einschätzung am Montag. Der begrenzte Umfang der Vorauszahlung von 600 Millionen US-Dollar durch den Käufer CVC werfe allerdings Fragen hinsichtlich des zu erzieltenden absoluten Werts auf. Das gelte auch für den bei DSM-Firmenich verbleibenden Aktienanteil an dem Segment./bek/ag;