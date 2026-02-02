Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’509 0.0%  SPI 18’662 0.1%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’803 0.3%  Euro 0.9164 -0.1%  EStoxx50 6’012 0.2%  Gold 5’009 1.0%  Bitcoin 53’721 -1.8%  Dollar 0.7721 -0.5%  Öl 67.5 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ethereum: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
So viel Gewinn hätte eine Investition in Litecoin von vor 10 Jahren eingebracht
Bitcoin: So lukrativ wäre ein Investment von vor 10 Jahren gewesen
Analyse: Barclays Capital bewertet Henkel vz-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse
Nike-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
Suche...
Plus500 Depot

DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797

66.42
EUR
-4.02
EUR
-5.71 %
11:13:49
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.02.2026 09:19:56

DSM-Firmenich Buy

DSM-Firmenich
66.42 EUR -5.71%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DSM mit Blick auf den Verkauf des Geschäfts mit Tierernährung mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Grundsätzlich sei der Verkauf des Segments positiv, schrieb Chris Counihan in seiner ersten Einschätzung am Montag. Der begrenzte Umfang der Vorauszahlung von 600 Millionen US-Dollar durch den Käufer CVC werfe allerdings Fragen hinsichtlich des zu erzieltenden absoluten Werts auf. Das gelte auch für den bei DSM-Firmenich verbleibenden Aktienanteil an dem Segment./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 02:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 02:25 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DSM-Firmenich AG Buy
Unternehmen:
DSM-Firmenich AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
96.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67.16 € 		Abst. Kursziel*:
42.94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.53%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse