Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’163 0.1%  SPI 18’192 0.2%  Dow 49’072 0.1%  DAX 24’434 0.5%  Euro 0.9165 0.1%  EStoxx50 5’919 0.5%  Gold 5’069 -5.8%  Bitcoin 63’310 -2.1%  Dollar 0.7688 0.5%  Öl 69.9 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SAP345952
Top News
Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zum Stresstest?
Bitcoin-Treasury-Check: Aktien von Metaplanet und MicroStrategy im Vergleich
ASTA Energy-Aktie mit starkem Börsendebüt - Siemens Energy als Kernaktionär
CSG-Aktie nach IPO-Hype unter Druck: So reagieren Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, OHB und TKMS in Woche eins
Barclays Capital beurteilt Allianz-Aktie mit Underweight
Suche...
eToro entdecken

Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

2’985.00
CHF
59.00
CHF
2.02 %
11:22:30
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.01.2026 09:49:56

Givaudan Buy

Givaudan
2985.96 CHF 1.85%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3900 auf 3750 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Aromenhersteller habe ihre Erwartungen im vierten Quartal und zweiten Halbjahr erfüllt, aber leicht unter dem Marktkonsens gelegen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Freitag vorliegenden Resümee der Zahlen. Die Aktien seien im historischen Vergleich enorm günstig, auch mit Blick auf den MSCI Europe./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3’750.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2’993.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
25.29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2’985.96 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
25.59%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse