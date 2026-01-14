Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’207.00CHF
-10.00CHF
-0.31 %
09:03:24
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.01.2026 07:37:24
Givaudan Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Im Zutatenbereich favorisiert sie Kerry gegenüber Givaudan. Letztere tragen einstweilen sogar den Stempel "Negative Catalyst Watch"./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3’217.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3’212.39 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Givaudan AG
|
15.01.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI verbucht am Montagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
12.01.26
|SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Givaudan von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|07:37
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Givaudan Equal-weight
|Morgan Stanley
|12.12.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|07:37
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Givaudan Equal-weight
|Morgan Stanley
|12.12.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|07:09
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Givaudan Equal-weight
|Morgan Stanley
|12.12.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3’217.00
|-0.09%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novo Nordisk Buy
|07:47
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BP Buy
|07:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Richemont Hold
|07:42
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Jungheinrich Buy
|07:41
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AXA Buy
|07:40
|
JP Morgan Chase & Co.
Merck Overweight
|07:38
|
JP Morgan Chase & Co.
Pernod Ricard Neutral