HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer angesichts der Bilanzverschiebung wegen andauernder Untersuchungen von 30 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der ebenfalls angekündigte Verkauf der US-Tochter Centor könnte ein Rettungsanker sein, schrieb Analyst Christian Ehmann am Freitagabend. Sein Vertrauen in die Ertragsqualität des Spezialverpackungsherstellers werde aber neben den Bilanzierungsunregelmäßigkeiten auch von wesentlichen Wertminderungen, einer schwächeren Profitabilität und dem im Konsensvergleich enttäuschenden Ausblick untergraben./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19.72 €
|
Abst. Kursziel*:
1.42%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.20%
|
Analyst Name::
Christian Ehmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Gerresheimer AG
|
13.02.26
|XETRA-Handel: SDAX letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verliert nachmittags (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
11.02.26
|XETRA-SCHLUSS/Payrolls geben DAX kaum Impuls - Gerresheimer schwach (Dow Jones)
|
11.02.26
|Gerresheimer-Aktie im Sinkflug: Konzern verschiebt Jahresabschluss nach internen Untersuchungen (Dow Jones)