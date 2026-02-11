Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’523 0.0%  SPI 18’666 -0.1%  Dow 50’321 0.3%  DAX 24’952 -0.1%  Euro 0.9140 0.1%  EStoxx50 6’057 0.2%  Gold 5’074 1.0%  Bitcoin 52’308 -1.1%  Dollar 0.7695 0.2%  Öl 70.6 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novartis-Aktie fester: Langfristige Ac-225-Vereinbarung stärkt Radioligandtherapie-Portfolio
Deutsche Telekom-Aktie verliert: Zahlen von T-Mobile US belasten
US-Jobwachstum im Januar viel besser als erwartet
Ausblick: Pinterest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: CANCOM SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
eToro entdecken

Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

17.24
CHF
-7.10
CHF
-29.17 %
15:09:47
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.02.2026 13:14:39

Gerresheimer Neutral

Gerresheimer
16.29 CHF -34.59%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Neutral" belassen. Die neuen Geschäftsziele für 2026 des Herstellers von Spezialverpackungen seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Olivier Calvet in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Mittelwert der für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) avisierten Zielspanne liege um mehr als 12 Prozent unter der Konsensschätzung./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Gerresheimer AG Neutral
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
29.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
19.03 € 		Abst. Kursziel*:
52.39%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
19.11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51.75%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Gerresheimer AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten