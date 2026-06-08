Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 1900 auf 2000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenkonzern hänge im "Premiumisierungs-Kater", schrieb Edward Mundy am Freitagabend. Er geht davon aus, dass die Briten Geld verschenkt haben, indem sie keine breitere Kundenschicht angesprochen haben, nun aber Premiumisierung und Bezahlbarkeit neu ausbalancieren./rob/ag/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
20.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.24 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
15.06 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Edward Mundy
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KGV*:
-
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