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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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08.06.2026 07:46:36

Diageo Buy

Diageo
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 1900 auf 2000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenkonzern hänge im "Premiumisierungs-Kater", schrieb Edward Mundy am Freitagabend. Er geht davon aus, dass die Briten Geld verschenkt haben, indem sie keine breitere Kundenschicht angesprochen haben, nun aber Premiumisierung und Bezahlbarkeit neu ausbalancieren./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 13:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20.00 £
Rating jetzt:
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17.24 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.06 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
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