Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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08.06.2026 08:09:05
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitag nach Auswertung der momentanen Nachrichtenlage und der Auslieferungszahlen./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 14:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 215.45
|
Abst. Kursziel*:
36.92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 215.44
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.93%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Boeing Co.
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05.06.26
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|NYSE-Handel: Dow Jones notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
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