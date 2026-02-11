Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

17.49
CHF
0.80
CHF
4.79 %
15:40:02
SWX
12.02.2026

Gerresheimer Underperform

Gerresheimer
17.68 CHF 8.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Gerresheimer angesichts einer erneuten Verschiebung des Geschäftsberichts von 25,68 auf 18,90 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analystin Delphine Le Louet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf "Underperform" wegen der anhaltenden Unsicherheit, was die Bilanzierungsprobleme betreffe. Anleger sollten sich anderswo umsehen, solange die Bilanz nicht von der Aufsichtsbehörde geprüft, auditiert und zertifiziert werde./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 09:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 10:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Underperform
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
18.90 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
19.30 € 		Abst. Kursziel*:
-2.07%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
19.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.48%
Analyst Name::
Delphine Le Louet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse