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08.06.2026 08:49:29

Ryanair Outperform

Ryanair
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Alex Irving sieht nach der jüngsten Kurskorrektur eine "fantastische Einstiegschance" bei den Iren, wie er am Montag schrieb. Ryanair biete seit drei Jahrzehnten das verlässlichste Airline-Geschäft in Europa, möglicherweise gar der Welt. Damit die Aktien weiter fielen, müssten aus seiner Sicht die Treibstoffpreise konstant hoch bleiben und zudem die Kapazitäten immens steigen. Dies hält Irving für sehr unwahrscheinlich./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 00:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ryanair Outperform
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Ryanair 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
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08:49 Ryanair Outperform Bernstein Research
28.05.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
26.05.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.05.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
20.05.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
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