Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Alex Irving sieht nach der jüngsten Kurskorrektur eine "fantastische Einstiegschance" bei den Iren, wie er am Montag schrieb. Ryanair biete seit drei Jahrzehnten das verlässlichste Airline-Geschäft in Europa, möglicherweise gar der Welt. Damit die Aktien weiter fielen, müssten aus seiner Sicht die Treibstoffpreise konstant hoch bleiben und zudem die Kapazitäten immens steigen. Dies hält Irving für sehr unwahrscheinlich./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24.05 €
|
Abst. Kursziel*:
33.06%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
23.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.85%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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