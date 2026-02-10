Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

17.28
CHF
-7.06
CHF
-29.01 %
11:54:51
SWX
11.02.2026 11:02:11

Gerresheimer Equal Weight

Gerresheimer
16.29 CHF -34.59%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Der Hersteller von Spezialverpackungen habe erneut die Ziele gesenkt, schrieb Pallav Mittal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. "Wir denken, dass das Management von Gerresheimer die längerfristige Erzählung neu fassen und sich erreichbare Ziele setzen sollte, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen", schrieb der Experte. Gerresheimer hatte zuvor mitgeteilt, aufgrund interner Hinweise in Abstimmung mit dem Abschlussprüfer weitere Untersuchungen durch eine zweite Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Erfassung von Umsatzerlösen und Bilanzierung in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 beauftragt zu haben./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Equal Weight
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
23.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
19.13 € 		Abst. Kursziel*:
20.23%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
18.99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.12%
Analyst Name::
Pallav Mittal 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:02 Gerresheimer Equal Weight Barclays Capital
08:42 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
