Gerresheimer Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Der Hersteller von Spezialverpackungen habe erneut die Ziele gesenkt, schrieb Pallav Mittal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. "Wir denken, dass das Management von Gerresheimer die längerfristige Erzählung neu fassen und sich erreichbare Ziele setzen sollte, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen", schrieb der Experte. Gerresheimer hatte zuvor mitgeteilt, aufgrund interner Hinweise in Abstimmung mit dem Abschlussprüfer weitere Untersuchungen durch eine zweite Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Erfassung von Umsatzerlösen und Bilanzierung in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 beauftragt zu haben./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Gerresheimer AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
23.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
19.13 €
|
Abst. Kursziel*:
20.23%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
18.99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.12%
|
Analyst Name::
Pallav Mittal
|
KGV*:
-
