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Sparmassnahmen 21.09.2026 17:27:00

Mercedes-Benz-Aktie tiefer:: Hohe Kosten belasten - Werksschliessungen drohen

Mercedes-Benz-Aktie tiefer:: Hohe Kosten belasten - Werksschliessungen drohen

Mercedes-Produktionsvorstand Michael Schiebe hat die Schliessung von zwei Werken in Deutschland angekündigt, wenn die Kosten in Deutschland nicht reduziert werden.

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Dies habe Schiebe den Beschäftigten auf einer Betriebsversammlung in Sindelfingen gesagt, teilte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage mit. Zuvor hatten "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" darüber berichtet.

"Es ist unser klares Ziel, alle Deutschen Standorte zu erhalten", habe Schiebe demnach gesagt. Und weiter: "Dafür müssen wir uns auf für alle verträgliche Massnahmen einigen, um die Kosten in Deutschland zu senken. Gelingt uns dies nicht, werden wir ein deutsches Aufbauwerk sowie ein deutsches Powertrainwerk schliessen müssen."

Bei Aufbauwerken handelt es sich um Werke, in denen die Autos zusammengebaut werden. In Deutschland hat Mercedes-Benz diese Werke neben Sindelfingen noch im badischen Rastatt und in Bremen. Bei Powertrainwerken handelt es sich um Werke, in denen Komponenten für das Auto hergestellt werden. Diese gibt es in Stuttgart-Untertürkheim, Affalterbach bei Stuttgart, Berlin, Hamburg, Kamenz (Sachsen) sowie Kölleda und Arnstadt (Thüringen).

Zuvor Protest der Beschäftigten in Sindelfingen

Am Vormittag hatten sich in Sindelfingen zuvor etwa 20'000 Beschäftigte am Aktionstag der IG Metall beteiligt und unter anderem gegen Jobabbau und weitere Einschnitte in ihrer Industrie protestiert.

Zuletzt hatte Mercedes-Benz seinen Sparkurs verschärft und eine "Produktivitätsoffensive für Deutschland" angekündigt. Damit trat der Stuttgarter Autobauer auch eine öffentliche Diskussion über Arbeitskosten los. Denn in einem Schreiben an die Beschäftigten in Deutschland schlug der Vorstand unter anderem vor, für das gleiche Geld mehr zu arbeiten.

Die Mercedes-Benz-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,40 Prozent auf 43,82 Euro.

/rwi/DP/nas

SINDELFINGEN (awp international)

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VW und Mercedes-Benz in der Krise: Diese Strategien sollen deutsche Autoaktien retten

Bildquelle: Vladi333 / Shutterstock.com
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