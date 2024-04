NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer von 126 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es werde wohl noch ein Quartal dauern, bis Unsicherheiten hinsichtlich eines Endes des belastenden Lagerbestandsabbaus auf Kundenseite vorbei seien, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu Schott Pharma und dem Wettbewerber Gerresheimer. Langfristig sehe es aber weiterhin gut aus, da neue Medikamente zunehmend hochwertige Verpackungen bräuchten./mis/ck;